طرح سيارة دودج "هيمي" نادرة بمزاد في "مايو" القادم.. تعرف على التفاصيل

كشف الموقع الرسمي لمزاد السيارات الكلاسيكية السنوي "ميكوم"، المزمع إقامته خلال شهر مايو القادم، بولاية فلوريدا الأمريكية، عن عرض سيارة دودج هيمي كورونيت 1970 شديدة الندرة للبيع، وهي واحدة من أربع نسخ فقط صنعتها دودج بسقف صلب وجير يدوي

4 سرعات.

وما يميز السيارة العضلية الأيقونية أيضا أنها تبدو بحال ممتاز، مع إعادة بناء محرك Hemi V8 في 2000 وإضافة صمامات جديدة عالية الأداء، وقد وصلت قوة المحرك وقتها إلى

425 حصان.

كما حصلت السيارة على عملية ترميم وإعادة تأهيل شاملة أخرى في 2014، خاصة للطلاء الخارجي الأخضر مع استمرار الجنوط الفولاذية، وفي الداخلية تظهرمقاعد فينيل ومقود مزخرف بالخشب وإضاءة داخلية في صندوق القفازات والأمتعة.

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وسيتم بيع السيارة مع كل المستندات المتعلقة بها على مدار تاريخها، شاملة صور لعملية ترميمها في 2014 و2000.