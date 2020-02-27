توقعات بتراجع مبيعات السيارات حول العالم بسبب "كورونا"

أكدت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن مبيعات السيارات في أنحاء العالم ستشهد تراجعا بنسبة 2.5% خلال العام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت "موديز"، إن تفشي كورونا سيؤثر على الطلب وسيوقف سلاسل التوريدات، وتوقعت أن تصل نسبة التراجع في المبيعات في غرب أوروبا إلى4% لأن الكثير من مشتري السيارات استفادوا في نهاية العام الماضي من الخصومات قبل دخول التعليمات المشددة الخاصة بالانبعاثات الكربونية حيز التنفيذ.
وأضافت أن رد فعل الأوروبيين على تزايد العرض من السيارات الكهربائية لا يزال
وتوقعت "موديز" تراجع المبيعات في الصين بنسبة 2.9% لأن الناس هناك سيتجنبون الذهاب إلى معارض السيارات بسبب الخوف من العدوى ولأن الإنتاج قد انخفض بسبب وقف حركة التشغيل ونقص الإمدادات.
وذكرت الوكالة أن مبيعات السيارات في السوق الأمريكية، ستسجل تراجعا بنسبة 1.2%، وقالت إن السوق الوحيدة التي ستحقق نموا طفيفا في العام الحالي هي السوق اليابانية.
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