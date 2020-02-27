عرض الصيانة المميز على سيارات هيونداي من الناغي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، واحصل على خصم يصل إلى 20% على بعض الصيانات الدورية الرئيسية لسيارتك الهيونداي. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. الشروط والأحكام: تطبق الشروط والأحكام .

خصم 20% على الصيانة الوقائية فقط (40 – 50 – 60 إلى 100) ألف كم.

لا تنطبق على صيانات (10 – 20 – 30 ومضاعفات 5000 كم).

يسري العرض الى 29 فبراير 2020.

فقط في مراكز الصيانة و الخدمة السريعة التابعة لشركة محمد يوسف ناغي هيونداي. صورة العرض:

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