“بالصور” دودج هيمي كورونيت 1970 نادرة معروضة للبيع في مزاد

الخليج ٣٦٥ نت – ستُعرض دودج هيمي كورونيت 1970 شديدة الندرة في مزاد Mecum في مايو القادم، وهي واحدة من أربع نسخ فقط صنعتها دودج بسقف صلب وجير يدوي 4 سرعات.

وما يميز السيارة العضلية الأيقونية أيضا أنها تبدو بحال ممتاز، مع إعادة بناء محرك Hemi V8 في 2000 وإضافة صمامات جديدة عالية الأداء، وقد وصلت قوة المحرك وقتها إلى 425 حصان.

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كما حصلت السيارة على عملية ترميم وإعادة تأهيل شاملة أخرى في 2014، خاصة للطلاء الخارجي الأخضر البديع مع الاستمرار مع الجنوط الفولاذي، وفي الداخلية نرى مقاعد فينيل ومقود مزخرف بالخشب وإضاءة داخلية في صندوق القفازات والأمتعة.

وسيتم بيع السيارة مع كل المستندات المتعلقة بها على مدار تاريخها، شاملة صور لعملية ترميمها في 2014 و2000.