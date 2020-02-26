رينو تاليسمان 2020 المحدثة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رينو عن موديل تاليسمان 2020 بتحديثات في التصميم، مثل الشبك الأمامي المختلف ومصابيح أمامية LED قياسية في جميع المجال ومصد محدث وبعض التحديثات للخلفية كذلك، مع تصاميم جديدة للجنوط المتراوح بين 17 و19 إنش.

كما حصلت تاليسمان 2020 على لوحة عدادات رقمية جديدة 10.2 إنش ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني ومصابيح LED ماتريكس متطورة اختيارية ومرآة رؤية خلفية كهربائية وشاحن لاسلكي للجوال.

وتشمل مزايا السيارة تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وتنجيد قماشي جديد للنسخة الأساسية وجلود نابا الأنيقة للنسخ الأغلى في المجال وزخرفات خشبية وكروم في مختلف أنحاء الداخلية، وكما ذكرنا بالأعلى، نظام قيادة ذاتية في الطرق السريعة وأثناء الزحام لسرعات تصل إلى 160 كم\س مع قدرته على وقف السيارة بالكامل بدون تدخل السائق.

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وستنطلق تاليسمان 2020 بمحرك بترولي تيربو 1.3 لتر بأربعة سلندر بجير مزدوج 7 سرعات وقوة 158 حصان وعزم دوران 270 نيوتن.متر، مع محرك آخر تيربو 1.8 لتر بأربعة سلندر بقوة 222 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، بجانب خيارات أخرى ديزل.

وسيتم تدشين السيارة في معرض جنيف الأسبوع القادم قبل انطلاقها بهيئة السيدان والواجن في الأسواق الأوروبية في يونيو.