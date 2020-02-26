جمس تيرين 2021 تظهر بواجهة جديدة أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد كشف شيفروليه عن ايكوينوكس 2021 في معرض شيكاغو، انتقل التركيز إلى جمس تيرين فيس ليفت القادمة، والتي ظهرت مؤخرا أثناء اختبارها في كاليفورنيا.
وقد ظهر الشبك الأمامي الجديد للكروس اوفر بشكل خاص، بشكل أقل بيضاوية من السابق مع مشابهته لتصميم موديلات اكاديا وكانيون وسييرا الجديدة، كما نرى المصد الأمامي المعدل وفتحات هواء بارزة ولمسات كروم جديدة.
بالنسبة للمحركات فنتوقع استمرارها كما هي لتشمل محرك أساسي 1.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن.متر بجوار محرك 2.0 لتر أربعة سلندر بقوة 252 حصان وعزم دوران 352 نيوتن.متر.
من المتوقع تدشين جمس تيرين 2021 المحدثة في معرض نيويورك للسيارات في أبريل مع انطلاقها في الأسواق في الخريف القادم.
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