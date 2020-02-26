داخلية فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح لأول مرة

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الخليج ٣٦٥ نت – نحن على بعد أسابيع فقط من التدشين الرسمي لفورد برونكو 2021، والآن ظهرت أول صور تجسسية لداخلية السيارة، والتي تتمتع بتصميم مختلف بشكل كبير عن داخلية فورد رينجر بيك اب على عكس توقعات البعض.
لوحة القيادة تأتي بتصميم مختلف وفريد من نوعه ونتوقع نفس التوجه مع معظم مكونات المقصورة، ولكن مع ذلك سنلاحظ بعض التشابهات بين الموديلين، مثل الجير الكبير في الكونسول الأوسط وفتحات التهوية حول الشاشة اللمسية، وفقط.
ونلاحظ المقود النحيف نوعا ما مع مركز بارز، وإن كان جانب السائق غير واضح في معظم هذه الصور، كما لا نرى سقف المقصورة بشكل واضح كذلك، ولكن نعلم من التسريبات الكثيرة أن برونكو ستأتي بسقف قابل للنزع.
وسيتم تدشين فورد برونكو 2021 في الربيع، غالبا في معرض نيويورك للسيارات في أبريل.
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