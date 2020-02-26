شاهد C8 كورفيت 2020 تتسارع من 0 إلى 200 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت لا تزال تعتقد لسبب ما كورفيت 2020 الجديدة ذات المحرك الوسطي من جنرال موتورز لا تصنع الضجيج الكافي، فإليك دليل على خطأ اعتقادك، حيث يوثق الفيديو بالأسفل اختبار تسارع السيارة من 0 إلى 200 كم/س من قبل مجلة موتورسبورت.

تستمد سيارة كورفيت قوتها من محرك LT2 V8 سعة 6.2 لتر، والذي يولد قوة 495 حصان وعزم دوران قدره 637 نيوتن.متر، ما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.9 ثانية فقط.

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في الفيديو، تمكن قائد السيارة من الانطلاق بها من 0 إلى 100 كم/س في 3.1 ثانية فقط، وعلى الرغم من أن الساعة لم تستمر بعد ذلك، إلا أن C8 كورفيت تسارعت إلى 200 كم/س وفقاً لتقديراتنا في أقل بقليل من 13 ثانية، وهو زمن مقارب لما تحققه سيارة R35 نيسان GT-R.

في النهاية، إذا تركت سيارة كورفيت الجديدة تنطلق لتصل إلى سرعتها القصوى، فستصل حينها إلى سرعة 312 كم/س، على الرغم من أن السيارة في الفيديو وصلت إلى سرعة 215 كم/س فقط، وهو أداء مذهل بالنسبة لسيارة بسعر يبدأ من 59,995 دولار (225,000 ريال).