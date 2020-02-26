“رسمياً” كيا تبدأ قريباً تغيير شعار سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – ستصدر كيا شعارها الجديد قبل نهاية العام، حيث قال بارك هان وو، رئيس الشركة لصحيفة موتورجراف الكورية الجنوبية أن الشعار الجديد سيشبه الشعار الموجود على سيارة Imagine، ولكن سيختلف عنه بعض الشيء، على أن يبدأ الشعار الجديد في الظهور على السيارات في شهر أكتوبر.

يذكر أنه في ديسمبر 2019، نشرت هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية الجنوبية طلب كيا لتسجيل شعارها الجديد بالأعلى، وهناك شائعات تفيد بأن الشركة قد تمتلك شعار جديد للطرز الهجينة والكهربائية، والجدير بالذكر أن سيارة Imagine المذكورة آنفاً تم الكشف عنها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2019، كسيارة كروس أوفر كهربائية اختبارية، تتميز بتصميم خارجي مستوحى من سيارات الكوبيه، وفي الداخل كانت تمتلك 21 شاشة على لوحة القيادة.

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يتميز شعار كيا الجديد بتصميمه المترابط، حيث يتصل الجزء العلوي من حرف الـ K بالجزء العلوي من حرف الـ I، في حين يرتبط الجزء السفلي من حرف الـ I بالجزء السفلي من حرف الـ A، والجدير بالذكر أن رئيس قسم التصميم في كيا قال إن هناك نسخة إنتاجية من Imagine قيد التطوير حالياً مشيراً أنها ستكون شبيهة بالطراز الاختباري ولكن لن تحتوي على المقصورة ذات الـ 21 شاشة.

في النهاية، ألمحت شائعات أكثر حداثة إلى إمكانية كون الطراز الإنتاجي المستند على Imagine هو كروس أوفر كهربائي يركز على الأداء، في حين تهدف كيا إلى إنشاء بطارية تقدم نطاق قدره 500 كم لكل شحنة، وبفضل نظام شحن بجهد 800 فولت سيمكن شحن البطارية من 20% إلى 80% في 20 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقوة 350 كيلوواط.