كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرع سيارة في العالم.. شركة أمريكية تطلق 100 نسخة من SSC Tuatara الخارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة "إس إس سي نورث أمريكا" حوالي 100 نسخة من أسرع سيارة في العالم وهي SSC Tuatara الخارقة، حيث تزيد سرعتها عن 480 كلم/س.

وأكدت الشركة الأمريكية أن السيارة الخارقة بها محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5.9 لتر، ولديها صلاحية للسير على الطرق العادية.

وتتميز السيارة، بخطوط تصميمية انسيابية، مع جناح خلفي قابل للإخراج، ولمزيد من التفرد تم تجهيز السيارة بأبواب مجنحة.

وحتى الأن لك تكشف الشركة الأمريكية عن المزيد من التفاصيل التقنية أو سعر السيارة أو موعد طرحها في الأسواق.