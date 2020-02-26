"شيفروليه" الأمريكية تطرح كورفيت C8 الجديدة

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه، عن أيقونتها Corvette C8 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية.

أوضحت الشركة الأمريكية، أن سيارة الجيل الثامن الجديد تعتمد على سواعد محرك سحب طبيعي أوسط ثماني الأسطوانات V8 سعة 6.2 لتر ويزأر بقوة

369 كيلووات/495 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 637 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Corvette C8 السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في زمن أقل من 3 ثوان،

في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 310 كلم/س.

وتتمتع السيارة Corvette C8 الجديدة بطابع عملي؛ حيث إنها تشتمل على اثنين من صناديق الأمتعة بسعة حمولة تبلغ 360 لترا من الأمتعة وعنصر السقف القابل للفك لتتحول السيارة الكوبيه حينئذ إلى موديل Targa مكشوف، ومن المقرر أيضا إطلاق موديل كابريو خلال العام الجاري.