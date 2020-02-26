تعرف على كيفية حماية السيارة من تأثير الأمطار

كتب: باسل الحلواني
في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها غالبية أنحاء البلاد، تتضرر السيارات بشكل كبير من الآثار المترتبة من تراكمات المياه، خاصةً الجسم الخارجي للسيارة، وكذلك المقصورة الداخلية حال تسرب المياه إليها.
وينصح عدد من الخبراء بضرورة إزالة الاتساخات الشديدة وتنظيف السيارة بالكامل، بخرطوم المياه، قبل الذهاب لمراكز غسيل السيارات، حتى لاتتسبب الفرشاة الموجودة بجهاز الغسيل في توزيع أجزاء الاتساخات القوية على باقي جسم السيارة وعلى الطلاء، ما يتسبب في حدوث خدوش بهيكل السيارة نتيجة الاحتكاك.
وينبغي أن تشمل عملية النظافة إزالة الاتساخات وأوراق الشجر من قنوات تصريف الماء، الموجودة بين غطاء المحرك
كما ينبغي تنظيف الحواف الداخلية والخارجية للرفارف، حيث تتجمع الاتساخات والطين في هذه الأماكن مسببة الصدأ، وأيضاً فحص الكشافات ومجموعة العادم للتحقق من وجود تشققات أو مواضع صدأ، كما قد تحتاج مفصلات الأبواب للتشحيم بعد فصل الشتاء، وفي حال تصلب أو تشقق أو تآكل شفرة المساحات، فلابد من تغييرها.
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