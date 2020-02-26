رامي جاد: السوق المصرية أحد أهم الأسواق الرئيسية بالمنطقة

كتب: باسل الحلواني
أكد رامى جاد، رئيس قطاع رينو، بالشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية بمصر، أن السوق المصرية تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية في المنطقة.
وقال "جاد"، إن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، لافتاً إلى أن المؤشرات المحلية والعالمية تؤكد على نمو الاقتصادالقومي بقوة خلال الأعوام القادمة.
وأضاف أن قطاع السيارات يعد أحد أهم الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، موضحاً أن "رينو"، تكتسب ثقة عملائها من خلال دراسة متأنية للسوق، ما يعزز ثقة العميل المصري في العلامة الفرنسية.
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