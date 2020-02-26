الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات هيونداي في السعودية، وتميز عن الآخرين بالعروض الحصرية على سيارات هيونداي 2020، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي كريتا موديل 2020: Advertisements سعر التقسيط : ابتداء من 1028 ريال شهريا مميزات العرض: بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية.

يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض تقسيط هيونداي كريتا 2020 من المجدوعي للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.