خصم مميز لفترة محدودة على شراء لكزس ال اكس ٢٠١٩

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة حسن جميل للسيارات، واحصل على خصم مميز على لكزس أل إكس ٢٠١٩ بتخفيض يصل إلى 34,000 ريال بشهر فبراير.. فرصتك الأن. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: لكزس LX570SS مبلغ الخصم ( 30000 ريال ) ( للون خارجي 085 ) .

لكزس LX570SS مبلغ الخصم ( 34000 ريال ) ( للألوان الخارجية 8X5 – 1H9 – 217 ) .

لكزس LX450d مبلغ الخصم ( 34000 ريال ) . الشروط والأحكام: هذا العرض ساري حتى 29 فبراير 2020 أو حتى نفاذ الكمية.

هذا العرض ساري حتى 29 فبراير 2020 أو حتى نفاذ الكمية. يحق للمنشأه تغير أو إلغاء هذه الخصومات في أي وقت .

يحق للمنشأه تغير أو إلغاء هذه الخصومات في أي وقت هذه الخصومات لمبيعات الكاش فقط .

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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