"فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر" و"داينامكس" تفتتحان مركز خدمة "المصرية" المعتمد بـ"أبورواش"

كتب: باسل الحلواني

احتفلت العلامة التجارية فيات، ووكيلها الحصري شركة دايناميكس للتوزيع، اليوم، بافتتاح المصرية للسيارات مركز خدمة فيات المعتمد بمنطقة أبو رواش، مع فريق عمل فيات كرايسلر أوتومبيلزمصر.

وتعزز داينامكس للتوزيع، بتلك الخطوات التوسعية الكبيرة التي حققتها، وكذلك ما تعمل على تحقيقه من توسعات وافتتاحات خلال العام الجاري 2020، الجهود المستمرة لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (FCA) مصر للتوسع في السوق المصري، من خلال حرصها على تقديم باقات خدمات متكاملة من خلال وكيلها، و دعمه بالعروض المتميزة للمبيعات و خدمات ما بعد البيع، وكذا التواجد في المواقع الرئيسية وخدمة مناطق جغرافية جديدة، لتوفير الراحة والقرب فيما يعد تجربة مثالية لملاك وعشاق فيات في مصر، مما يعزز تواجد العلامة الإيطالية العريقة بالسوق المصري.

ومن جانبه قال عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، الوكيل الحصرى لفيات وفيات بروفيشونال " نعمل على راحة عملاء وعشاق العلامة التجارية الإيطالية العريقة، ونحرص أن نكون الأقرب إليهم من خلال تواجدنا بالأماكن الرئيسية من خلال الانتشار الواسع لمراكزنا، لتوفير باقة متكاملة

من الخدمات سواء من خلال صالات العرض أو مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، فعلاقة فيات بالسوق المصري هي علاقة تاريخية طويلة وممتدة، لذا نعمل على تقديم تجربة فريدة لعشاقها".

وصرح عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر " إن السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لنا، ونحن حريصون على أن نوفر تجربة فريدة لعشاق علامتنا التجارية العريقة، كما أننا نثق في قدرات وكيلنا وجدية سعيه الدؤوب على تأكيد وضع تلك العلامة التجارية القوية على خارطة السوق المصرى بقوة من خلال ما يقدمه من خدمات مميزة خاصة فى إطار خدمة البيع وما بعد البيع وقطع الغيار".

و أضاف "سعداء بالجهد الذي تبذله شركة داينامكس للتوزيع، وكلاء سيارات فيات، وبافتتاح مركز الخدمة الجديد ومن قبله صالتي العرض المميزتين الجديدتين، وهي الخطوات التي تعد إضافة قوية وتعزيز لعلاقة العلامة التجارة الإيطالية

العريقة بعشاقها، مما سيسهم بالتأكيد في مزيد من التوسع لسيارات فيات بموديلاتها المتنوعة في مصر وتحقيقها للمكانة التي تستحقها في السوق المصري، كما أنه لازال لدينا الكثير والكثير من الخطط التوسعية القوية في السوق المصرية".

جدير بالذكر أن "فيات"، تمكنت خلال العامين الماضيين من زيادة مبيعاتها لثلاثة أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2017 بـ 3478 سيارة ثم تحقق مزيد من النجاحات لعام 2019 حيث استطاعت زيادة ميبعاتها مرة أخرى بنسبة 35% مقارنة بعام 2018 لتصل بمبيعاتها لـ 4717 سيارة.

Advertisements

وتعمل شركة داينامكس للتوزيع، الوكيل الحصرى لفيات وفيات بروفيشونال في مصر، على تقديم أفضل خدمة لعشاق فيات، على أساس تكامل مزيج من السيارات المميزة بأسعار تنافسية وخدمات وبرامج خدمة العملاء لما بعد البيع، مع التوسع الجغرافي الكبير للقرب من العملاء، وذلك من خلال الافتتاحات التوسعية الكبيرة التي تقوم بها، ليأتي مركز الخدمة الجديد الذي أقيم وفق أحدث المعايير العالمية، مما يجعل تجربة الصيانة أسهل وأسرع ويقلل من ساعات الانتظار وهو ما يوفر تجربة مميزة لعشاق العلامة التجارية العريقة، كما يوفر مركز الصيانة الجديد خدمة خاصة ومميزة تحت اسم "Express Lane" لمزيد من التفرد والخدمات الخاصة على الصيانات الدورية أو عمليات الإصلاح السريعة مما يوفر الوقت والجهد للعملاء، وبأعلى تكنولوجيات لخدمة الموديلات المختلفة للعلامة التجارية الإيطالية العريقة.