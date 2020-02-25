تعرف على أسعار فئات كيا سيلتوس 2020 Kia Seltos

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيلتوس 2020 الإس يو في المدمجة الجديدة إلى المملكة لدى الوكيل الحصري كيا الجبر، وتستهدف كيا بهذا الطراز معقول الحجم فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، حيث أن كيا سيلتوس تجمع بين التصميم الرياضي مع رحابة متميزة، لذا نستعرض فيما يلي أسعار فئات السيارة. ستاندرد: السعر الأساسي: 65,500 ريال

الرسوم الإدارية: 1,100 ريال

ضريبة القيمة المضافة: 3,310 ريال

السعر الإجمالي: 69,910 ريال

الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق

العمر الافتراضي: ضمان المصنع نص فل: السعر الأساسي: 77,000 ريال

الرسوم الإدارية: 1,100 ريال

ضريبة القيمة المضافة: 3,885 ريال

السعر الإجمالي: 81,985 ريال

الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق

العمر الافتراضي: ضمان المصنع فل كامل: السعر الأساسي: 83,000 ريال

الرسوم الإدارية: 1,100 ريال

ضريبة القيمة المضافة: 4,185 ريال

السعر الإجمالي: 88,285 ريال

الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق

العمر الافتراضي: ضمان المصنع

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