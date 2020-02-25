“بالفيديو” ليثبت أن الأرض مسطحة.. مغامر مجنون يلقى مصرعه بسبب صاروخ

الخليج ٣٦٥ نت – لقي المغامر الأمريكي الشهير مايك هيوز والملقب بالمجنون مصرعه، إثر تحطم صاروخ كان يلتصق به في صحراء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ووفقاً للتقارير الإخبارية العالمية، فإن المغامر الأمريكي لقي مصرعه أثناء محاولته الطيران في الهواء، من خلال الالتصاق بصاروخ يعمل بالطاقة البخارية.

ولقد وثق مقطع فيديو الحادثة، حيث ظهر انطلاق الصاروخ في الهواء لعدة ثوان، قبل أن يسقط ويتحطم على بعد عدة أمتار من مكان انطلاقه.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن قناة ساينس المتخصصة في الأمور العلمية كانت تقوم بتصوير إقلاع الصاروخ، وذلك ضمن سلسلة من الأفلام الوثائقية تحمل اسم رواد فضاء ذاتيين.

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وأصدرت القناة العلمية بيان صحفي أكدت فيه خبر مصرع هيوز، وقالت أنه كان يأمل من خلال تجربته الانتحارية هذه أن يصل إلى ارتفاع 62 ميلاً في السماء، وأن يلامس الغلاف الجوي.

يذكر أن المخاطر الأمريكي الملقب بالمجنون كان قد احتل عناوين الأخبار في وسائل الإعلام عام 2018، وذلك بعدما حلق في الهواء على ارتفاع 570 متراً بواسطة صاروخ قام بصنعه.

كما دخل هيوز موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2002 بعدما سجل أطول قفزة بسيارة ليموزين.