تعرف على أهم مواصفات كيا سيلتوس 2020 Kia Seltos

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيلتوس 2020 الإس يو في المدمجة الجديدة إلى المملكة، وتستهدف كيا بهذا الطراز معقول الحجم فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، حيث أن كيا سيلتوس تجمع بين التصميم الرياضي مع مساحة رحابة ممتازة، مع سعر منافس، ونستعرض فيما يلي أهم المعلومات عن السيارة علماً أن سعرها يبدأ من 65,500 ريال ويصل إلى 83,000 ريال.

١- تصميم خارجي ممزوج بين الطابع الرياضي والخطوط الحادة مع بروز شبكة التهوية على شكل أنف النمر ما يؤكد على هوية العلامة الكورية.

٢- تأتي بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بمقاسات بين 16 و17 إنش.

٣- تأتي بشاشة معلومات لمسية ترفيهية كبيرة 8 إنش مع نظام صوتي عالي النقاء.

٤- داخلية بطابع رياضي حديث عالي التقنية مع عدادات رقمية 3.5 أو 7 إنش.

٥- مقاعد بأنظمة تبريد وشحن لاسلكي للهواتف ومنافذ شحن USB للأجهزة الإلكترونية المختلفة.

٦- تشمل تقنية إدارة ثبات السيارة واستخدام الفولاذ عالي الصلابة في الشاصيه ونظام مساعد السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة بالأماكن الضيقة مع وسائد هوائية متعددة.

٧- أنظمة منع غلق المكابح ومساعدة صعود المرتفعات تساعد في الحصول على تجربة قيادة آمنة وسهلة.

٨- تتوفر بإضاءة داخلية من ٨ ألوان مع مساحة خلفية تبلغ 433 لتر.

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٩- تتوفر بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم 151 نيوتن متر.

١٠- تتوفر السيارة بألوان متعددة للخارجية والداخلية.

اللون الأحمر:

اللون الأزرق:

اللون البرتقالي: