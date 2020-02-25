الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيلتوس 2020 الإس يو في المدمجة الجديدة إلى المملكة، وتستهدف كيا بهذا الطراز معقول الحجم فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، حيث أن كيا سيلتوس تجمع بين التصميم الرياضي مع سعة رحابة ممتازة، مع سعر منافس، ونستعرض فيما يلي صور حفل تدشينها في وكالة كيا الجبر. اللون الأحمر: اللون الأزرق: Advertisements اللون البرتقالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 40 صورة من حفل تدشين كيا سيلتوس 2020 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.