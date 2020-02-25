كيا سيلتوس 2020 الفروقات والاختلافات بين فئاتها Kia Seltos

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيلتوس 2020 الإس يو في المدمجة الجديدة إلى المملكة لدى الوكيل الحصري كيا الجبر، وتستهدف كيا بهذا الطراز معقول الحجم فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، حيث أن كيا سيلتوس تجمع بين التصميم الرياضي مع سعة رحابة ممتازة، مع سعر منافس، لذا نستعرض فيما يلي تفاصيل فئاتها. أولاً: سيلتوس D130 (ستاندرد) الأداء المحرك: سعة 1.6 لتر

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيكي بست سرعات

نوع دفع العجلات: ثنائي

عدد الأحصنة: 123 حصان

العزم: 151 نيوتن.متر القياسات الطول الكلي: 4,315 مم

العرض الكلي: 1,800 مم

الارتفاع الكلي: 1,620 مم

قاعدة العجلات: 2,610 مم

سعة صندوق الأمتعة: 433 لتر

معدل استهلاك الوقود: 16.3 كم/لتر

سعة خزان الوقود: 55 لتر التجهيزات الخارجية المصابيح الأمامية: هالوجين

المصابيح الخلفية: Bulb

نوع الإطارات: سبائك

مقاس العجلات: 16 بوصة

كشافات ضباب أمامية: Bulb

حساسات خلفية

مرايا بلون السيارة

مقابض بلون السيارة

مرايات خارجية كهربائية

اشارات على المرايا الخارجية

سكة سقف

جناح خلفي

نسافات طين

مساحة المطر الخلفية

الشبك الامامي: Matte التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

شاشة عدادات مقاس 3.5 بوصة أوليد

مخرج USB

بلوتوث

أربعة سماعات

تحكم بالصوت في المقود

مكيف عادي

مكيف خلفي

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم يدوي

تحكم بمستوى الاضاءة الأمامية

رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية

حامل أكواب مع المسند الأمامي

منبه سرقة تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاف مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

فرامل مانعة للانغلاق

فرامل ايقاف باليد

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

قفل أمان للأطفال يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: 16 بوصة السعر والضمان السعر الأساسي: 65,500 ريال

الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق

العمر الافتراضي: ضمان المصنع ثانياً: سيلتوس G330 (نص فل) الأداء المحرك: سعة 1.6 لتر

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيكي بست سرعات

نوع دفع العجلات: ثنائي

عدد الأحصنة: 123 حصان

العزم: 151 نيوتن.متر التجهيزات الخارجية المصابيح الأمامية: LED

المصابيح الخلفية: LED

نوع الإطارات: سبائك

مقاس العجلات: 17 بوصة

حساس مطر

كشافات ضباب أمامية: LED

حساسات خلفية

حساسات أمامية

مقابض مغطاة بالكروم

مرايات خارجية كهربائية

طي آلي للمرايا

اشارات على المرايا الخارجية

سكة سقف

جناح خلفي

مصابيح نهارية

نسافات طين

السقف والمرايا الجانبية لون مختلف

مساحة المطر الخلفية

الشبك الامامي: Gloosy التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Cloth

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

زي تشغيل المحرك

شاشة عدادات مقاس 7 بوصة S.Vision

مخرج USB

منفذ شاحن إضافي أمامي USB

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

ستة سماعات

كاميرا خلفية

عرض بيانات القيادة على لوح زجاجي مقابل السائق

تحكم بالصوت في المقود

مكيف أوتوماتيكي

مكيف خلفي

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

مفتاح تحكم في درجة سطوع العدادات

تحكم بمستوى الاضاءة الأمامية

اختيار نمط القيادة

اختيار نمط التضاريس

رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية

حامل أكواب مع المسند الأمامي

منبه سرقة

شاشة لمس كاربلاي 8 بوصة

طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40

مسند وسط خلفي

اضاءة أمامية أوتوماتيكية تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاف مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

فرامل مانعة للانغلاق

فرامل ايقاف باليد

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

قفل أمان للأطفال يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: 17 بوصة السعر والضمان Advertisements السعر الأساسي: 77,000 ريال

الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق

العمر الافتراضي: ضمان المصنع ثالثاً: سيلتوس G356 (فل كامل) الأداء المحرك: سعة 1.6 لتر

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيكي بست سرعات

نوع دفع العجلات: ثنائي

عدد الأحصنة: 123 حصان

العزم: 151 نيوتن.متر التجهيزات الخارجية المصابيح الأمامية: LED

المصابيح الخلفية: LED

فتحة سقف

نوع الإطارات: سبائك

مقاس العجلات: 17 بوصة

حساس مطر

كشافات ضباب أمامية: LED

حساسات خلفية

حساسات أمامية

مرايا بلون السيارة

مقابض مغطاة بالكروم

مرايات خارجية كهربائية

طي آلي للمرايا

اشارات على المرايا الخارجية

سكة سقف

جناح خلفي

مصابيح نهارية

نسافات طين

مساحة المطر الخلفية

الشبك الامامي: Gloosy التجهيزات الداخلية نوع المقاعد: Leather

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

فتح السيارة بالريموت

زي تشغيل المحرك

شاشة عدادات مقاس 7 بوصة S.Vision

مخرج USB

منفذ شاحن إضافي أمامي USB

بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت

ستة سماعات

كاميرا خلفية

عرض بيانات القيادة على لوح زجاجي مقابل السائق

تحكم بالصوت في المقود

مكيف أوتوماتيكي

مكيف خلفي

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية

تحكم بوضعية المقود يدوياً

تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً

مرايا داخلية تعتيم آلي

منفذ شحن خلفي

مفتاح تحكم في درجة سطوع العدادات

تحكم بمستوى الاضاءة الأمامية

اختيار نمط القيادة

اختيار نمط التضاريس

رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية

حامل أكواب مع المسند الأمامي

منبه سرقة

شاشة لمس كاربلاي 8 بوصة

طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40

مسند وسط خلفي

اضاءة أمامية أوتوماتيكية تجهيزات الأمان مثبت سرعة

اغلاف مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

فرامل مانعة للانغلاق

فرامل ايقاف باليد

وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

قفل أمان للأطفال يدوي

مقاس الإطار الاحتياطي: 17 بوصة السعر والضمان السعر الأساسي: 83,000 ريال

الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق

العمر الافتراضي: ضمان المصنع اللون الأحمر: اللون الأزرق: اللون البرتقالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر كيا سيلتوس 2020 الفروقات والاختلافات بين فئاتها Kia Seltos لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.