كيا سيلتوس 2020 الفروقات والاختلافات بين فئاتها Kia Seltos

- 1/24
- 2/24
- 3/24
- 4/24
- 5/24
- 6/24
- 7/24
- 8/24
- 9/24
- 10/24
- 11/24
- 12/24
- 13/24
- 14/24
- 15/24
- 16/24
- 17/24
- 18/24
- 19/24
- 20/24
- 21/24
- 22/24
- 23/24
- 24/24
الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيلتوس 2020 الإس يو في المدمجة الجديدة إلى المملكة لدى الوكيل الحصري كيا الجبر، وتستهدف كيا بهذا الطراز معقول الحجم فئة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، حيث أن كيا سيلتوس تجمع بين التصميم الرياضي مع سعة رحابة ممتازة، مع سعر منافس، لذا نستعرض فيما يلي تفاصيل فئاتها.
أولاً: سيلتوس D130 (ستاندرد)
الأداء
- المحرك: سعة 1.6 لتر
- نوع ناقل الحركة: أوتوماتيكي بست سرعات
- نوع دفع العجلات: ثنائي
- عدد الأحصنة: 123 حصان
- العزم: 151 نيوتن.متر
القياسات
- الطول الكلي: 4,315 مم
- العرض الكلي: 1,800 مم
- الارتفاع الكلي: 1,620 مم
- قاعدة العجلات: 2,610 مم
- سعة صندوق الأمتعة: 433 لتر
- معدل استهلاك الوقود: 16.3 كم/لتر
- سعة خزان الوقود: 55 لتر
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأمامية: هالوجين
- المصابيح الخلفية: Bulb
- نوع الإطارات: سبائك
- مقاس العجلات: 16 بوصة
- كشافات ضباب أمامية: Bulb
- حساسات خلفية
- مرايا بلون السيارة
- مقابض بلون السيارة
- مرايات خارجية كهربائية
- اشارات على المرايا الخارجية
- سكة سقف
- جناح خلفي
- نسافات طين
- مساحة المطر الخلفية
- الشبك الامامي: Matte
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- شاشة عدادات مقاس 3.5 بوصة أوليد
- مخرج USB
- بلوتوث
- أربعة سماعات
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف عادي
- مكيف خلفي
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم يدوي
- تحكم بمستوى الاضاءة الأمامية
- رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية
- حامل أكواب مع المسند الأمامي
- منبه سرقة
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاف مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق
- مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
- فرامل مانعة للانغلاق
- فرامل ايقاف باليد
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
- قفل أمان للأطفال يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: 16 بوصة
السعر والضمان
- السعر الأساسي: 65,500 ريال
- الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق
- العمر الافتراضي: ضمان المصنع
ثانياً: سيلتوس G330 (نص فل)
الأداء
- المحرك: سعة 1.6 لتر
- نوع ناقل الحركة: أوتوماتيكي بست سرعات
- نوع دفع العجلات: ثنائي
- عدد الأحصنة: 123 حصان
- العزم: 151 نيوتن.متر
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأمامية: LED
- المصابيح الخلفية: LED
- نوع الإطارات: سبائك
- مقاس العجلات: 17 بوصة
- حساس مطر
- كشافات ضباب أمامية: LED
- حساسات خلفية
- حساسات أمامية
- مقابض مغطاة بالكروم
- مرايات خارجية كهربائية
- طي آلي للمرايا
- اشارات على المرايا الخارجية
- سكة سقف
- جناح خلفي
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
- السقف والمرايا الجانبية لون مختلف
- مساحة المطر الخلفية
- الشبك الامامي: Gloosy
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Cloth
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- زي تشغيل المحرك
- شاشة عدادات مقاس 7 بوصة S.Vision
- مخرج USB
- منفذ شاحن إضافي أمامي USB
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- ستة سماعات
- كاميرا خلفية
- عرض بيانات القيادة على لوح زجاجي مقابل السائق
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف أوتوماتيكي
- مكيف خلفي
- شاحن لاسلكي للهواتف الذكية
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- مفتاح تحكم في درجة سطوع العدادات
- تحكم بمستوى الاضاءة الأمامية
- اختيار نمط القيادة
- اختيار نمط التضاريس
- رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية
- حامل أكواب مع المسند الأمامي
- منبه سرقة
- شاشة لمس كاربلاي 8 بوصة
- طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
- مسند وسط خلفي
- اضاءة أمامية أوتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاف مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق
- مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
- فرامل مانعة للانغلاق
- فرامل ايقاف باليد
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
- قفل أمان للأطفال يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: 17 بوصة
السعر والضمان
- السعر الأساسي: 77,000 ريال
- الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق
- العمر الافتراضي: ضمان المصنع
ثالثاً: سيلتوس G356 (فل كامل)
الأداء
- المحرك: سعة 1.6 لتر
- نوع ناقل الحركة: أوتوماتيكي بست سرعات
- نوع دفع العجلات: ثنائي
- عدد الأحصنة: 123 حصان
- العزم: 151 نيوتن.متر
التجهيزات الخارجية
- المصابيح الأمامية: LED
- المصابيح الخلفية: LED
- فتحة سقف
- نوع الإطارات: سبائك
- مقاس العجلات: 17 بوصة
- حساس مطر
- كشافات ضباب أمامية: LED
- حساسات خلفية
- حساسات أمامية
- مرايا بلون السيارة
- مقابض مغطاة بالكروم
- مرايات خارجية كهربائية
- طي آلي للمرايا
- اشارات على المرايا الخارجية
- سكة سقف
- جناح خلفي
- مصابيح نهارية
- نسافات طين
- مساحة المطر الخلفية
- الشبك الامامي: Gloosy
التجهيزات الداخلية
- نوع المقاعد: Leather
- زجاج كهرباء أمامي وخلفي
- فتح السيارة بالريموت
- زي تشغيل المحرك
- شاشة عدادات مقاس 7 بوصة S.Vision
- مخرج USB
- منفذ شاحن إضافي أمامي USB
- بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت
- ستة سماعات
- كاميرا خلفية
- عرض بيانات القيادة على لوح زجاجي مقابل السائق
- تحكم بالصوت في المقود
- مكيف أوتوماتيكي
- مكيف خلفي
- شاحن لاسلكي للهواتف الذكية
- تحكم بوضعية المقود يدوياً
- تحكم بارتفاع كرسي السائق يدوياً
- مرايا داخلية تعتيم آلي
- منفذ شحن خلفي
- مفتاح تحكم في درجة سطوع العدادات
- تحكم بمستوى الاضاءة الأمامية
- اختيار نمط القيادة
- اختيار نمط التضاريس
- رف غطاء لمساحة التخزين الخلفية
- حامل أكواب مع المسند الأمامي
- منبه سرقة
- شاشة لمس كاربلاي 8 بوصة
- طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
- مسند وسط خلفي
- اضاءة أمامية أوتوماتيكية
تجهيزات الأمان
- مثبت سرعة
- اغلاف مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق
- مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
- فرامل مانعة للانغلاق
- فرامل ايقاف باليد
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
- قفل أمان للأطفال يدوي
- مقاس الإطار الاحتياطي: 17 بوصة
السعر والضمان
- السعر الأساسي: 83,000 ريال
- الضمان: 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق
- العمر الافتراضي: ضمان المصنع
اللون الأحمر:
اللون الأزرق:
اللون البرتقالي:
كانت هذه تفاصيل خبر كيا سيلتوس 2020 الفروقات والاختلافات بين فئاتها Kia Seltos لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.