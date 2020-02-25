رولزرويس تطلق شبكة اجتماعية مخصصة لمالكي سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت رولزرويس تطبيق جديد للجوال ولكن مثل سياراتها، التطبيق حصري جدا ومتوفر لملاك موديلات رولزرويس فحسب.

ويمكن اعتبار التطبيق شبكة تواصل اجتماعي حصرية لأثرياء العالم المالكين لرولزرويس من نجوم المجتمع ورجال الأعمال وحاملي المناصب العليا، مع تسمية التطبيق بـ “همسات”.

ويسمح “همسات” لملاك رولزرويس بمشاركة اهتماماتهم وممتلكاتهم النادرة وأسلوب تفكيرهم، وصرحت رولزرويس : “نرغب في تسهيل التواصل بين هذه المجموعة النادرة من الأشخاص حول العالم”.. ويُذكر أن رولزرويس أطلقت التطبيق بشكل اختباري منذ عامين بين فئة محدودة، والآن أطلقته لجميع ملاكها بعد ردود فعل إيجابية في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

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ومن مميزات التطبيق ليس فقط التواصل بين ملاك سيارات رولزرويس، بل أيضا مع المدير التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومشاركة أفكارهم مع الشركة مباشرة.