رجل يصور 400 مخالفة لضباط الشرطة بعد تسجيل مخالفة مرور ضده!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تسجيل مخالفة وقوف ضد رجل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية؛ قرر أن هدف حياته منذ ذلك الحين هو تتبع سيارات الشرطة والولاية الرسمية لرصد أي مخالفات لهم ونشرها.

وقد التقط فيرمين اجايلار أكثر من 400 صورة لسيارات الشرطة والولاية أثتاء ارتكابهم لمخالفات وقوف قرب منزله، وهو ما أغضبه كثيرا لأنها نفس المخالفات التي يتم مجازاته عليها.

المخالفات تشمل الركن فوق الرصيف أو الركن على الخط الأصفر وما إلى ذلك، والتي رصدها فيرمين لأكثر من عام وتواصل مع وسائل الإعلام لنشر الصور في محاولة لجذب الانتباه للأمر.

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وقد استجابت سلطات الولاية للأمر وصرحت: “هو محق.. الأمر غير عادل للمواطنين ونعمل حاليا على معالجة ذلك ووضع إجراءات لتسهيل الركن لموظفينا وضباط الشرطة في المستقبل”.