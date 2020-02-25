“بالصور” نبذة عن تاريخ بنتلي مولسان الأيقونية قبل توديعها هذا العام

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت بنتلي مولسان في 1980 كالموديل الرائد للعلامة البريطانية الفاخرة لتجسد أعلى مستويات الفخامة والأناقة مع جانب رياضي مقارنة بموديلات رولزرويس.. وقد استمر إنتاج مولسان في البداية لـ 12 عام حتى 1992 قبل استبداله بموديل “بروك لاندز”، ثم عادت مولسان مجددا في 2010 والآن يقترب الموديل الأيقوني من نهاية عمره هذا العام، ونعرض لكم هنا نبذة مختصرة عن رحلة الموديل عبر العقود.

بنتلي تيربو R : من 1985 إلى 1997

مولسان مثلت انتعاشة كبيرة لاسم بنتلي في عالم الفخامة وأدت إلى نسخ كثيرة معتمدة عليها، منهم نسخة مولسان تيربو، والتي استخدمت التيربو لتحسن قوة محرك 6.7 لتر الأيقوني لمولسان ومضاعفة قوته لحوالي 300 حصان، وبينما كانت السيارة ممتازة، إلا أن الجيل الجديد لها تخلى عن اسم مولسان لصالح “تيربو R” فقط، والتي استمرت بشكل مستقل حتى بعد توقف مولسان مع كونها واحدة من أهم موديلات الشركة في وقتها.

مولسان 2010 والعودة للساحة

أعادت بنتلي إحياء مولسان في 2010 لتكون السيدان الرائدة الفاخرة للعلامة، مع انطلاقها بجسد أخف وزنا بكثير من السابق مع محرك V8 تيربو مزدوج سعة 6.7 لتر، وهو نفس المحرك القديم ولكن بتحديثات واسعة لرفع قوته إلى 505 حصان، وقد كان من أهم مميزات مولسان هو التنوع الهائل في خياراتها، لتشمل 114 لون خارجي وتسع أنواع مختلفة من الخشب و24 نوع من الجلود وغير ذلك، وقد بدأ سعرها من 297,000 دولار (1.11 مليون ريال).

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نسخة مولينر وسبيد

في 2012 انطلقت نسخة مولينر الخاصة الأكثر رياضية وفخامة لمولسان مع تحديثات معتبرة في الأداء والداخلية، بينما في 2014 انطلقت نسخة “مولسان سبيد” بقوة 503 حصان وعزم دوران ممتاز 1100 نيوتن.متر بتسارع إلى 96 كم\س في 4.7 ثانية بفضل تعديلات المحرك، مع إضافات كثيفة من ألياف الكربون للداخلية.

الإصدارات الخاصة

وقد استمرت بنتلي مع الإصدارات الخاصة لمولسان على مدار الأعوام، مثل إصدار “القطار الأزرق” لمولسان سبيد في 2015، والتي احتفلت بالذكرى السنوية 85 لسيارة بنتلي سبيد سيكس الأيقونية 1930، كما رأينا إصدار مولسان W.O. الشهير للاحتفال بالذكرى المئوية لبنتلي والمزيد.. والآن تستعد بنتلي لتوديع الموديل الأيقوني بعد ثلاثين عاما من الفخامة والحضور العالمي المميز.