بوليستار بيرسيبت الاختبارية تستعرض لنا مستقبل العلامة السويدية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بوليستار عن سيارة “بيرسيبت” الاختبارية الكهربائية بالكامل بعد أسابيع من التشويق، وتمثل السيارة المستقبل التقني للعلامة مع وسيط رقمي متطور ومواد داخلية صديقة للبيئة وعدد كبير من أحدث أنظمة السلامة.

وتتمتع “بيرسيبت” بشكل مستقبلي رياضي سيمهد لتصميم موديلات بوليستار القادمة بحضور قوي وقاعدة عجلات بطول 3.1 متر، وحزمة بطاريات كبيرة ومساحة رحبة لتحريك القدم والرأس في الصف الخلفي.

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وقد تخلت السيارة عن الشبك الأمامي التقليدي لصالح “منطقة ذكية” حسب وصف بوليستار، والتي تحتوي على مستشعرات مختلفة للمساعدة في أنظمة السلامة ومسح الطرق، وبالانتقال للداخلية، استخدمت بوليستار مواد معاد تدويرها وسطوح مقاعد بطباعة ثلاثية الأبعاد.

من ناحية التقنية، فتأتي السيارة بنظام معلومات ترفيهية متطور بنظام اندرويد وشاشة لمسية مركزية 15 إنش بجوار شاشة عرض أخرى للسائق 12.5 إنش، مع مستشعرات ذكية داخل المنقصورة لتتبع حركة عين السائق وقياس صحته وغير ذلك، وستُدشن السيارة رسميا في معرض جنيف الأسبوع القادم.