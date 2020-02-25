فيراري يعلن تفاصيل الكشف عن سيارته للموسم الجديد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سيارة فيراري

أعلن فريق فيراري الإيطالي المنافس في سباقات سيارات فورمولا1- اليوم الثلاثاء أنه سيزيح الستار عن سيارته للموسم الجديد، في 11 شباط/فبراير المقبل بمسرح رومولو فالي التاريخي بمدينة ريدجو إميليا.

وأوضح الفريق أن الاختيار وقع على مدينة ريدجو إميليا الواقعة شمال إيطاليا "لأنه قبل 223 عاما، شهدت المدينة اعتماد العلم ثلاثي الألوان (الأحمر والأبيض والأخضر)، والذي أصبح بعدها علم إيطاليا الموحد."

وأضاف الفريق أن "مسرح فالي، اعتبر الساحة المثالية للكشف عن آخر نسخة من سيارة فيراري."

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وذكر فيراري أن السيارة التي سيتنافس بها سائقا الفريق سيبستيان فيتيل وتشارلز لوكلير، ستسجل أول ظهور لها على مضمار، خلال الجولة الأولى من الاختبارات الاستعدادية للموسم الجديد والتي ستقام في مدينة برشلونة الإسبانية خلال شباط/فبراير.

وتفتتح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- في الموسم الجديد بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 15 أذار/مارس، ويتطلع فيراري إلى انتزاع لقب فئة السائقين للمرة الأولى منذ تتويج كيمي رايكونن في عام 2007 .