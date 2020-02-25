تعرف على دراجة باتمان في الفيلم المنتظر

الخليج ٣٦٥ نت – هل أنت من محبي أفلام باتمان؟ أصبحنا جميعاً الآن قادرون على التعرف بشكل أفضل على دراجة باتمان بفضل الصور الجديدة، حيث ظهر كلاً من دوبلير باتمان (روبرت باتينسون) وكاتوومان (زوي كرافيتز) يركبان دراجاتهم.

الجدير بالذكر أنه في يناير 2020، اكتشف مستخدم تويتر “ويد جرافيت” أن أحدث أفلام باتمان، من إخراج مات ريفز، كان يتم تصويرها مباشرة خارج مبنى مكتبه، وما الذي يمكن أن يفعله أي شخص في وضعه؟ بالطبع بدأ في تغريد بعض الصور، ومن هنا حصلنا على أول لمحة عن دراجة باتمان الجديدة أو ما قد تكون دراجة باتمان.

تُظهر الصور أن هناك متسابق حيل وشخص يمكن أن يكون روبرت باتينسون يجلسان على هذه الدراجة، وذلك في صور تم التقاطها على بعد عدة ساعات متباعدة، واليوم لدينا لمحة أوضح لكل من باتمان ودراجة باتمان، والجدير بالذكر أن زي باتمان يذكرنا كثيراً بزيّه في Batman: Zero Year New 52.

أما بالنسبة لهذه الدراجة، فيبدو أن النقاش في RideApart قد استقر على أنها الواجهة الأمامية لدراجة هارلي ديفيدسون FL Softail التي قدمت في عام 1986، ولكن من الواضح أم هناك المزيد مما يجري هنا كما نرى في الفيديو، فوفقاً لهذه اللقطات، كان على باتمان أن يستريح، وإلى الآن لا تبدو أحداث الفيلم واضحة بشكل كبير وقد لا تصل بعض هذه اللقطات إلى نسخة العرض من الفيلم.

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يذكر أن فيلم The Batman الجديد سيتم عرضه في 25 يونيو 2021 وستدور أحداثه في حقبة التسعينيات بحيث يتولى باتمان التحقيق في الجرائم.