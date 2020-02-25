تفاصيل تنفيذ وتطوير 400 كلم من طرق الرياض بتوجيه من ولي العهد

الخليج ٣٦٥ نت – في ضوء ما تشهده الرياض من نمو سكاني متزايد، ومشروعات تنموية ونوعية كبرى، تسهم في تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظيراتها من مدن العالم.

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزا ومحورا رئيسا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقا من توجهات برامج «رؤية المملكة 2030».

وإليكم تفاصيل برنامج التطوير

تنفيذ وتطوير 400 كلم من عناصر شبكة الطرق إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربط بعضها ببعض

أبرز الطرق

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أولا: الطرق الدائرية

تطوير الطريق الدائري الأول بأضلاعه كافة بطول 80 كلم لرفع طاقته الاستيعابية

استكمال الطريق الدائري الثاني بطول 73 كلم

ثانيا: محاور الطرق الرئيسة