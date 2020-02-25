دايملر تتوقع أن تكبدها فضيحة الديزل مليارات إضافية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شركة دايملر الألمانية للسيارات

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات أن فضيحة عوادم الديزل ستكبد الشركة تكاليف أكثر مما كان يعتقد حتى الآن.

وحسب الشركة اليوم الأربعاء في شتوتجارت فإنها تتوقع أن تضطر لدفع 1.1 إلى 1.5 مليار يورو تكاليف إضافية عن عام 2019 لفضيحة العوادم.

وأوضحت الشركة أن هذا المبلغ المتوقع هو "تكاليف إضافية، خاصة بإجراءات رسمية و قضائية وإجراءات تتعلق بسيارات الديزل من إنتاج شركة مرسيدس- بنز في مناطق وأسواق متعددة"، حسبما جاء في بيان الشركة.

وكانت دايملر قد خصصت العام الماضي، بالفعل، نحو 1.6 مليار يورو إجمالا، لهذه التكاليف.

وحسب التقديرات الأولية فإن الشركة أصبحت الآن تتوقع أن تصل أرباح العام الماضي، قبل حساب الفوائد والضرائب، 5.6 مليار يورو، أي أقل تقريبا من نصف أرباح عام 2018، عندما انخفضت أرباح الشركة أيضا بشكل واضح.

ولا تتضمن هذه الأرباح المخصصات الإضافية التي ستضطر الشركة لاستقطاعها من الأرباح الإجمالية.

Advertisements

وتتعلق هذه المشاكل بشكل أساسي بقطاعي السيارات العادية وسيارات الفان.

وتكبدت الشركة بالفعل خسائر في قطاع سيارات الفان، وذلك قبل إضافة التكاليف الإضافية الناتجة عن فضيحة العوادم.

ومن المتوقع أن تعلن دايملر عن موازنتها كاملة في 11 شباط/فبراير المقبل.

وفي ضوء التكاليف المرتفعة للشركة، في قطاعات أخرى أيضا، وخاصة تحضيراتها لإنتاج سيارات كهربائية وتطوير القيادة الذاتية، فإن رئيس مجلس الإدارة،"أولا كيلينيوس"، أعد برنامجا لترشيد نفقات الشركة، حيث يسعى لتوفير نحو 1.4 مليار يورو بحلول عام 2022، فيما يتعلق بالعمالة وحدها، ويعتزم في سبيل ذلك إلغاء أكثر من 10000 وظيفة.

كما يعتزم كيلينيوس خفض استثمارات الشركة.