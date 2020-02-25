DS9 الهجينة.. شبيهة بيجو 508

كتب: باسل الحلواني
رفعت شركة دي اس التابعة إلى علامة بيجو الفرنسية، عن سيارة دي اس 9، التي تشبه إلى حد كبير بيجو 508 ، رغم أن DS حاولت جعلها مختلفة، مثل حصولها على خطوط جريئة وسقف انسيابي، وهناك أيضاً الكثير من اللمسات الكرومية وغيرهم.
تتضمن السمات التصميمية الأخرى المصابيح الخلفيةالمحاطة بالكروم، في حين يتميز التصميم الداخلي بناقل الحركة الجديد من بيجو، وشاشتي عرض ضخمتين تبدو مماثلة لتلك الموجودة في DS 7 كروسباك، بالإضافة إلى عجلة القيادة المستخدمة في السيارة الأخيرة.
ومن المنتظر أن تنطلق السيارة الجديدة في البداية بنظامهجين يعمل بنظام E-TENSE، يتكون من محرك بنزين توربو يعمل بتقنية PureTech جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي لتحصل على 225 حصان، كما تحصل على نطاق كهربي نقي قدره بين 40-50 كم بفضل بطارية تبلغ 11.9 كيلووات/س، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات.
وسيتوفر مستقبلاً خيارين آخرين لتوليد القوة، واحدة بقوة 250 حصان بنظام دفع ثنائي، وآخر بقوة 360 حصان بنظام دفع رباعي ذكي.
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