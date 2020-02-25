"كوبر SE".. أول سيارة كهربائية بالكامل لـ"ميني"

كشفت علامة "مينى"، عن أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل اسم كوبر SE، بعدما قررت الشركة العريقة خوض التحدي والدخول في عالم إنتاج السيارات الكهربائية.

وتأتي سيارة مينى الكهربائية الجديدة بلمسات من اللون الأصفر لتميزها عن السيارات العادية

التى تعمل بالمحركات التقليدية.

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ويستطيع المحرك الكهربائى أن يولد قوة تعادل 184 حصانا وعزما يعادل 270 نيوتن متر، وتتسارع من 0: 100 في 7.3 ثانية، والمسافة التي تقطعها السيارة

في الشحنة الواحدة 275 كم، ويتم شحنها بالكامل في زمن يتراوح بين 35 إلى 60 دقيقة .

تبلغ مساحة التخزين في سيارة ميني الجديدة 210 لتر في حال عدم طي مقاعد الصف الثالث وتصل المساحة إلى 720 لتر ، ويعتبر هذا حيز ممتاز بالنسبة لفئة هذه السيارة .