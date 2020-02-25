هذا ما يجب فعله لإيقاف بكاء الطفل في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد بكاء الأطفال من الأمور المزعجة التي يواجهها قائدي السيارات خاصة السيدات، حيث يسبب بكاء الطفل المتواصل توتر وتشتت كبير أثناء القيادة.

لذا نقدم لكم اليوم بعض الحلول لهذه المشكلة، وهي كما يلي:

1- تسلية الطفل:

توجد العديد من الألعاب والالكترونيات التي تعمل على إلهاء الأطفال عن البكاء، لذا يفضل جلب بعض هذه الألعاب والالكترونيات أثناء الرحلة لتسلية الطفل طوال الطريق.

2- نغمات مريحة:

تعمل بعض النغمات التي تعبر عن الطبيعة على إلهاء الأطفال وتجلب لهم الراحة، ومن أمثلتها صوت الشتاء، وصوت البحر، وصوت آلة التنظيف.

3- التأكد من راحة الطفل:

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أحياناً تكون المشكلة ناتجة لعدم راحة الطفل في جلوسه على المقعد المخصص له، فقد يكون الحزام ضيقاً بصورة كبيرة، أو يكون الكرسي غير مريح، في هذه الحالة يمكنك وضع بطانية من كلا الميلين ليشعر بالراحة.

4- سخونة السيارة:

من المتعارف أن الطفل الصغير يتأثر بالأجواء المحيطة بشكل كبير، لذا في حال وجود مشكلة في مكيف السيارة فإن ارتفاع حرارة الجو تسبب بكاء الطفل، لذا يجب تلطيف الجو داخل السيارة.

5- توقيت الرحلة:

يجب اختيار التوقيت المثالي للخروج بالطفل، ويفضل أن يكون بعد تناوله للطعام حتى لا يكون جائعاً ويقوم بالنوم خلال الرحلة.

6- استشارة الطبيب:

أحياناً قد يكون سبب بكاء الطفل طبياً، لمواجهته صعوبة في التنفس أو التقيؤ مثلاً، لذا لابد من استشارة طبيب للتأكد من سلامة الطفل.