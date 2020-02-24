الكشف عن دي اس 9 الجديدة كأفخم سيدان فرنسية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة دي اس التابعة إلى بيجو عن سيارة دي اس 9، ومن الواضح أن السيارة تستند إلى بيجو 508 L، على الرغم من أن DS حاولت جعلها مختلفة، مثل حصولها على خطوط جريئة وسقف انسيابي، وهناك أيضاً الكثير من اللمسات الكرومية وغيرهم.

تتضمن السمات التصميمية الأخرى المصابيح الخلفية المحاطة بالكروم، في حين يتميز التصميم الداخلي بناقل الحركة الجديد من بيجو، وشاشتي عرض ضخمتين تبدو مماثلة لتلك الموجودة في DS 7 كروسباك، بالإضافة إلى عجلة القيادة المستخدمة في السيارة الأخيرة.

التقنيات الفرنسية في أفضل حالاتها

تم تجهيز DS 9 بالعديد من المزايا الرائعة مثل نظام المسحي النشط لضبط التعليق، والمقاعد المدفأة والمبردة والتدليك، مع منافذ USB مدمجة ومساعد قيادة شبه مستقل من المستوى الثاني بسرعات تصل إلى 180 كم/س ومساعد ركن السيارة وأنظمة الأمان من DS مثل الرؤية الليلية ومراقب النقاط العمياء، والمكابح التلقائية للطوارئ، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الدخول الذكي إلى السيارة من DS.

بفضل النظام الأخير، يمكنك أن تنسى تقريباً أنك تمتلك مفتاحاً لسيارتك، حيث سيمكنك منح هاتفك الذكي إمكانية الوصول والتحكم في سيارتك، وأيضاً عندما تقترب من السيارة، ستنفتح كما لو كانت سيارة تيسلا، والجدير بالذكر أن السيارة حصلت على مقصورة داخلية أنيقة ومقاعد منخفضة وخط سقف يعزز الانطباع الأفقي، كما أضافت DS نظام صوتي Focal Electra، وستتيح للمشترين فرصة تخصيص السيارة من خلال ‘DS Inspirations’ حيث يمكنك الاختيار من بين العديد من السمات الداخلية التي سميت على اسم الأحياء الشهيرة في باريس.

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قوة تصل إلى 360 حصان

في البداية، سيتم تزويد DS 9 بمحرك هجين جديد يعمل بنظام E-TENSE، يضم محرك بنزين توربو يعمل بتقنية PureTech جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي لتحصل على 225 حصان، كما تحصل على نطاق كهربي نقي قدره بين 40-50 كم بفضل بطارية تبلغ 11.9 كيلوواط/س، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

بعد فترة وجيزة من الإطلاق، سيتوفر خيارين آخرين لتوليد القوة، واحدة بقوة 250 حصان بنظام دفع ثنائي، وآخر بقوة 360 حصان بنظام دفع رباعي ذكي، والجدير بالذكر أن طول السيارة يبلغ 4,933 مم، وعرض 1,855، وارتفاع 1,468 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2,895 مم، وهو طول يقرب كم طول سيارة بي ام دبليو الفئة الخامسة، إلا أن قاعدة عجلاتها أقصر قليلاً من قاعدة عجلات السيدان الألمانية متوسطة الحجم.