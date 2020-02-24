“بالفيديو” تويوتا سنشري معدلة صوتها يشبه السوبركارز

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا سنشري هي السيارة الرائدة للعلامة في اليابان على مدار عقود، كما أنها واحدة من أفخم سيارات الليموزين بالعالم، ولكن النسخة التي سنتحدث عنها اليوم خاصة ومختلفة.

هذه السنشري تحديدا هي من الجيل الثاني وتأتي بمحرك V12 سعة 5.0 لتر بضغط الهواء، وهو واحد من أندر محركات تويوتا، بقوة 276 حصان ودفع خلفي.

وقد قامت إحدى قنوات يوتيوب بشراء السيارة وتزويدها بنظام عادم خاص من الشركة اليابانية Brilliant Exhaust، والتي صممت نظام عادم آخر فريد من نوعه لمرسيدس S600 مع ترويج نفس قتاة اليوتيوب effspot للسيارة المعدلة العام الماضي، وقد كان سعر نظام العادم الخاص في المرسيدس 12,500 دولار (47,000 ريال).

Advertisements

والآن طورت الشركة نظام عادم جديد لسنشري بصوت هادر أقرب لسيارات فورمولا 1 وسعر 18,000 دولار (67,000 ريال)، وهي مفارقة غريبة أن نسمع صوتا كهذا من سيارة فاخرة هادئة في التسارع مثل تويوتا سنشري.. شاهدوا الفيديو المرفق.