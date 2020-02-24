رنج روفر الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها بملامح جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق الجيل الرابع الحالي لرنج روفر في أواخر 2012، ومع اشتعال المنافسة في فئة الـ SUV الفاخرة في الأسواق، تعمل لاندروفر على تحديث الموديل الرائد مع ظهور الجيل الخامس أثناء مروره باختبارات البرد القارس في شمال أوروبا بتمويهات كاملة.

من الواضح أن هذه هي النسخة المطولة للسيارة بناء على الحجم الكبير للأبواب الخلفية، كما أن التمويهات تخفي الشكل الخارجي بشكل جيد ولكن يظهر التصميم الصندوقي الأيقوني لرنج روفر، ويبدو أن هذا هو الجسد الإنتاجي مع المصابيح الأمامية النهائية.

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مسّاحات الزجاج في الوراء مخفية أسفل الجناح الخلفي عند عدم استخدامها لإعطاء الخلفية مظهرا أكثر أناقة.. ولا يبدو أن حجم السيارة سيزداد في الجيل القادم، بل قد ينخفض قليلا مقارنة بالموديل الحالي، كما أن تغييرات التصميم ستكون تطورية، مع استلام الموديل لمنصة جديدة كليا مشتركة مع رنج روفر سبورت، باستخدام كثيف للألومنيوم لتخفيف الوزن، وهي المنصة التي سنراها في عدد واسع من موديلات جاكوار لاندروفر في العقد القادم.

وقد يحصل الجيل القادم من رنج روفر على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو ليحل محل محرك 5.0 لتر الحالي بسوبرتشارجر، كما سنرى نسخة كهربائية بالكامل خلال عامين بالإضافة إلى نسخة هجينة بدفع رباعي ومدى كهربائي 50 كيلومتر.