شيفروليه امبالا ستودع العالم هذا الأسبوع بعد 63 عاما من انطلاقها

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم أن هذا اليوم كان قادما.. شيفروليه امبالا، السيدان العائلية الأيقونية للعلامة سيتوقف إنتاجها رسميا الجمعة القادمة، فبراير 28.

لا توجد أي خطط لاستبدال امبالا بموديل آخر، كما أن امبالا ستكون آخر سيارة بمحرك احتراق داخلي -بترول او ديزل- خارجة من مصنع ديترويت Hamtramck لجنرال موتورز، ويُذكر أن موديل كاديلاك CT6 توقف إنتاجه في هذا المصنع أيضا في يناير 24، وقبله بويك لاكروس.

وقد كانت الخطة الأساسية إغلاق المصنع بالكامل وتسريح 1800 عامل فيه بعد حوالي 35 عاما من تدشينه وإنتاجه لأكثر من 4 مليون سيارة لجنرال موتور، ولكن الشركة غيرت خططها وقررت تحويله لمصنع مخصص للسيارات الكهربائية الجديدة.

Advertisements

وتشمل الموديلات القادمة من المصنع جمس همر بيك اب الجديدة وكروز اوريجن الكهربائية الذاتية وعدد من السيارات الكهربائية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

ويُذكر أن شيفروليه امبالا انطلقت في 1957 واستمر إنتاجها بشكل متصل حتى 1985، قبل توقفها لتسعة أعوام وعودتها في 1994 حتى 1996، ثم توقفت مجددا حتى 2000 مع استمرار إنتاجها منذ ذلك الحين.