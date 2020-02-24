تعرف على أكبر حملات استدعاءات السيارات في التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – مع الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات التي تنتجها الشركات المختلفة في العالم، زاد اهتمام الدول بمقاييس الجودة والسلامة على الطرقات للحد من الحوادث التي ما يكون سببها غالباً عيوب في الصناعة.

لذا أصبحت استدعاءات السيارات هي الحل الأمثل لمواجه عيوب الصناعه لدى الشركات والحد منها، واليوم نستعرض لكم أكبر استدعاءات السيارات في التاريخ.

1- تاكاتا: 42 مليون سيارة



تسببت عيوب مصنعية في الوسائد الهوائية لشركة تاكاتا اليابانية على أكبر الاستدعاءات في التاريخ، حيث انتشرت مشكلة كبيرة عند فتح الوسائد الهوائية بالحوادث، لاطلاقها شظايا مميتة نحو السائق، وهو ما تسبب في استدعاء ملايين السيارات وإفلاس الشركة.

2- جنرال موتورز: 30 مليون سيارة

انتشرت مشاكل كثيرة في عدة طرازات لعلامات الشركة الأمريكية، مثل شيفروليه كوبالت وماليبو وبونتياك، تمثلت في أعطال في زر تشغيل المحرك والعزم والاهتزازات إضافة لمشكلات في نظام مساعد التوجيه أو عدم القدرة على الضغط على المكابح للنهاية إضافة لعدم فتح الوسائد الهوائية بالحوادث، وهو ما تسبب في هذا العدد الضخم من الاستدعاءات.

3- تويوتا: 14 مليون سيارة

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بدأت سلسلة الاستدعاء الضخمة للشركة اليابانية في عام 2010 إلى عام 2018، وكان أحد الأسباب الرئيسية لهذه الاستدعاءات هو تعطل زر محدد للتحكم في النوافذ الكهربائية، حيث يتعرض إلى ارتفاع درجة حرارته بصورة كبيرة، مما يسبب نشوب الحريق ويجعل الركاب في خطر.

4- فورد: 14 مليون سيارة

أطلقت فورد أكبر استدعاء لها في عام 1996، وشمل حينها عدد من الطرازات مثل اكسبلورر وبرونكو، وكان بسبب عطل محتمل في زر تشغيل المحرك الذي كان يمكن أن يواجه قصر كهربائي ينتج عنه نشوب حريق.

5- فولكس واجن: 11 مليون سيارة

تعد مشكلة الانبعاثات في سيارات الديزل للشركة الألمانية فولكس واجن من أشهر الاستدعاءات في التاريخ، وذلك لثبوت تلاعب الشركة في اختبار مستوى انبعاثات محركات الديزل كي يتم خفض مستوى الانبعاثات التي يتم قياسها بها، ونتيجة لذلك شنت العديد من الدول حرباً ضد فولكس واجن، وهو ما تسبب في استدعاء 11 مليون سيارة تعمل بمحركات الديزل في أوروبا وحدها.