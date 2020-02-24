المصرية العالمية للسيارات تعيد طرح رينو ميجـان 1.2 تربو

رامي جاد: قطاع السيارات من أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد

المصري

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصرى لسيارات رينو في مصر، عن عزمها إعادة طرح السيارة ميجان 1.2 تربو، ذات الأبواب الأربع، في الأسواق، بتصميم ديناميكي ينعكس في الشكل الخارجي الذي يتميز بالأناقة لتصبح من اكثر السيارات تنافساً ومبيعاً في مصر خلال الأعوام الماضية.

وفي هذا السياق قال رامى جاد، رئيس قطاع رينو، إن السوق المصري أحد أهم الأسواق الرئيسية في المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الأهمية ربط وتحديد العلاقة بين الوضع الإقتصادي الحالي للبلاد وبين الإصلاحات التي تنتهجها الدولة والتي يقوم علي أساسها تنمية قطاع السيارات الذي يعد من أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد

المصري في الوقت الحالي، خاصة في ظل ما تعكسه المؤشرات المحلية والعالمية، عن القدرات الاقتصادية للدولة المصرية خلال الأعوام القادمة.

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وأكد أن رينو مصر تكتسب ثقة عملائها من خلال دراسة متأنية للسوق تقوم علي عنصرين، هما" القدرة الشرائية للعميل"، و"الشريحة العمرية وطموحاتها"، وهو ما يعزز ثقة العميل، ويعد شهادة ثقة متبادلة بين العلامة الفرنسية والسوق ككل، مضيفاً أن رينو مصر لا تنظر للمستهلك المصري باعتباره شخص واحد، وإنما تقدره كرصيد لها في السوق.

وكشف جاد عن بعض من مميزات ميجان 1.2 تربو حيث قال أنها تتميز بشاشة Touch رقمية متعددة الوسائط I-surface

مقاس 8.7 بوصة، R-LINK 2،MULTI-SENSE. وتأتي رينو ميجان بأربع فئات ، الأولى والثانية و الثالثة بمحرك 1600 سي سي وقوة 115 حصان، وناقل حركة اتوماتيك من نوع CVT، أما الفئة الرابعة فتأتى بمحرك 1200 سي سي، بشاحن توربيني (Turbo charger) بقوة 130 حصان، وتتميز بناقل حركة أوتوماتيك7 سرعات، ثنائي الدبرياج EDC. تتمتع جميع الفئات بتجهيزات الأمن والسلامة التي تتمثل في نظام الـABS و EBD و ESP و EBA و أيضاً 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، و6 وسائد هوائية للفئة العالية Highline، ونظام isoFix لتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، مع نظام (immobilizer) للحماية ضد السطو والسرقة.

ومن جانب تجهيزات الرفاهية، يوجد بالسيارة الميجان خاصية الكارت الذكي، مع خاصية إدارة وغلق المحرك بدون مفتاح، ونظام مثبت ومحدد للسرعة لراحة السائق في المسافات الطويلة، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على ركن السيارة، كما تم الإعلان عن سعر رينو ميجان 1.2 تربو و هو:393000 جنيه.