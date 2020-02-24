فريق مصر الدولي للكارتينج يحصد المركز الثاني ببطولة الشرق الأوسط بسلطنة عمان

كتب: باسل الحلواني

شارك فريق مصر الدولى للكارتينج، خلال الفترة من 10 – 14 فبراير الجارى، في فعاليات بطولة الشرق الأوسط للكارتينج - MENA Karting Championship Nations Cup2020 - التى إستضافتها العاصمة العمانية (مسقط) والتى شارك بها أكثر من 200 متسابق يمثلون 20 دولة ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وقد جاءت مشاركة الفريق المصرى المكون من ثمانية متسابقين فى عدة فئات واعدة، خاصةً مع تحقيقه للعديد من المراكز المتقدمة بهذه البطولة.

تمكن البطل الصاعد زين الحمصانى، من تحقيق أفضل مراكز الفريق المصرى بإحتلاله المركز الثانى بفئة (Micro) للصغار خلف البطل اللبنانى ومتفوقاً على البطل العمانى ، فيما جاء ترتيبه العام بالنسبة للبطولة بالمركز الثالث.

أما عن المتسابق المصرى الصغير أحمد السيسى، فقد شارك في

فئة (MINI) وتمكن من تصدرالمركز الثانى للفئة حتى وصوله للسباق الختامى .

وعن المتسابق أحمد قشوع، فقد وصل إلى المركز الرابع بالسباق ما قبل النهائى لفئة الكبار (Seniors) ، إلا أنه بسبب المشاكل الميكانيكية لم يتمكن من إحراز مراز متقدمة بالسباق النهائى.

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وعن المتسابق مروان نديم، المشارك بفئة الأساتذة DD2 فقد تمكن من إحراز المركز الثالث لهذه الفئة.

وفيما يخص سباقات الفرق للتحمل التى نظمت كل منها على مدار الساعتين المتصلتين، فقد شارك الفريق المصرى بفريقين يتكون كل منهما من ثلاثة متسابقين ، جاء أولهما مع (ريبيكا أمين ، خالد العقداوى و مروان نديم) فيما جاء الفريق الثانى

مكوناً من (مهاب طنطاوى ، أحمد وليد و أحمد قشوق). ... وقد تمكن الفريق المصرى من تحقيق المركز العام الخامس للبطولة بين الدول المشاركة.

وتم تكريم كافة الفرق الفائزة بنهاية البطولة التى شرفت بحضور محمد غنيم، سفير مصر بسلطنة عمان ، وذلك بالإضافة للعديد من الشخصيات الرياضية الرسمية بالسلطنة وممثلى الإتحاد الدولى لرياضة السيارات وعلى رأسهم جون تود، رئيس الإتحاد ، والمتسابق الإماراتى الشهير وبطل الشرق الأوسط للراليات لعدة سنوات محمد بن سليم، عضو مجلس الإتحاد الدولى لرياضة السيارات ورئيس إتحاد دولة الإمارات للسيارات.

ومن جانبه أشار الكابتن عبد الغنى على، رئيس فريق مصر للكارتينج بالبطولة بأن أداء الفريق المصرى كان منافساً بقوة أمام الفرق المشاركة على سيارات الكارتينج المجهزة بمحركات (روتاكس) النمساوية الشهيرة بحسب فئاتها المختلفة وعلى شاسيهات (بيريل) الإيطالية الشهيرة.

كما أشار إلى بدء إستعدادات الفريق المصرى المدعوم من قبل حلبة جيبلى رايس واى الدولية بشرم الشيخ إلى بطولة العالم القادمة لتحديات روتاكس ماكس.