“بالأرقام” تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعاً في السعودية لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – بلغت مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2019، 542,538 سيارة بتصدر واضح لهيونداي وتويوتا، ويأتي ذلك وفقاً للبيانات والأرقام الصادرة عن مؤسسة “فولكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.

وقد تمكنت هيونداي اكسنت من بيع 40,778 سيارة، لتأتي في الصدارة بحصة سوقية تصل إلى 7.5%، من إجمالى مبيعات السوق السعودي من سيارات الركاب، لذا نستعرض فيما يلي أبرز السيارات الجديدة التي استحوذت على مبيعات السوق السعودي خلال 2019:

المركز الأول – هيونداي اكسنت: 40,778 سيارة

المركز الثاني – هيونداي النترا: 36,202 سيارة.

المركز الثالث – تويوتا كامري: 24,327 سيارة.

المركز الرابع – تويوتا هايلكس: 24,046 سيارة.

المركز الخامس – تويوتا يارس: 22,167 سيارة.

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المركز السادس – هيونداي سوناتا: 21,350 سيارة.

المركز السابع – نيسان صني: 19,288 سيارة.

المركز الثامن – مازدا 6: 16,773 سيارة.

المركز التاسع – تويوتا كورولا: 16,651 سيارة.

المركز العاشر – مازدا سي اكس 9: 12,219 سيارة