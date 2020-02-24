“بالأرقام” تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعاً في السعودية لعام 2019

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الخليج ٣٦٥ نت – بلغت مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2019، 542,538 سيارة بتصدر واضح لهيونداي وتويوتا، ويأتي ذلك وفقاً للبيانات والأرقام الصادرة عن مؤسسة “فولكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.
وقد تمكنت هيونداي اكسنت من بيع 40,778 سيارة، لتأتي في الصدارة بحصة سوقية تصل إلى 7.5%، من إجمالى مبيعات السوق السعودي من سيارات الركاب، لذا نستعرض فيما يلي أبرز السيارات الجديدة التي استحوذت على مبيعات السوق السعودي خلال 2019:
المركز الأول – هيونداي اكسنت: 40,778 سيارة
المركز الثاني – هيونداي النترا: 36,202 سيارة.
المركز الثالث – تويوتا كامري: 24,327 سيارة.
المركز الرابع – تويوتا هايلكس: 24,046 سيارة.
المركز الخامس – تويوتا يارس: 22,167 سيارة.
المركز السادس – هيونداي سوناتا: 21,350 سيارة.
المركز السابع – نيسان صني: 19,288 سيارة.
المركز الثامن – مازدا 6: 16,773 سيارة.
المركز التاسع – تويوتا كورولا: 16,651 سيارة.
المركز العاشر – مازدا سي اكس 9: 12,219 سيارة
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