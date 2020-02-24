“بالصور” أبرز السيارات الجديدة القادمة في معرض جنيف للسيارات 2020

الخليج ٣٦٥ نت – سينطلق معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2020 في 3 مارس، وسيشهد الكشف عن مجموعة مثيرة من الطرز من شركات صناعة السيارات، والجدير بالذكر أن معرض جنيف يتمتع بسمعة كبيرة وسط معارض السيارات العالمية، حيث يُكشف فيه عن السوبركارز التي تكلف أكثر من مليون دولار، لكن معرض هذا العام سيحتوي أيضاً على بعض الخيارات الواقعية بأسعار معقولة، وإليكم قائمة بكل الطرز التي سيُكشف عنها في معرض جنيف للسيارات هذا العام. فولكس فاجن جولف GTI (وتيجوان) مرسيدس إي كلاس (وسيارة AMG SUV غامضة) بنتلي مولينر باكالار بورشه 911 توربو بوليستار الاختبارية سيارة ماكلارين غامضة فيات 500 الكهربائية أودي A3 بوجاتي شيرون R Advertisements أستون مارتن فانتاج كروس باجاني هوايرا إيمولا بي ام دبليو الفئة الرابعة (وi4) كروس أوفر تويوتا الغامضة كيا سورينتو كوينجسيج الغامضة ريماك سي تو سي زينجر 21C

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