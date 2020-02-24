نصائح هامة لحماية السيارة من الصدأ بعد فصل الشتاء

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مواجه السيارات للظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء من أمطار وصقيع وأتربة واتساخات، يجب اتخاذ عدة إجراءات لحماية السيارة من احتمال تعرضها للصدأ.



ولقد نصح أولريش كوستر خبير السيارات الألماني، بضرورة تنظيف هيكل السيارة الخارجي من بقايا الأتربة والاتساخات قبل التوجه إلى مراكز غسل السيارات، حتى لا يتعرض الطلاء للإضرار نتيجة استخدام الفرشاة الموجودة بجهاز الغسل، والتي قد تتسبب في خدش الطلاء.

وأضاف إنه يجب أيضاً فحص غطاء حيز المحرك للتأكد من عدم وجود أضرار به، وكذلك التأكد من عدم وجود أضرار بزجاج السيارة بسبب خبطات الحجارة.

كما أشار هانز جيرد براونايزر خبير السيارات الألماني، بضرورة فحص قنوات تصريف الماء للتأكد من عدم وجود انسدادات بها نتيجة تراكم الاتساخات وأوراق الشجر، حتى لا تتسرب المياه إلى حيز الأقدام.

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وطالب براونايزر بضرورة فحص وتنظيف التجاويف التي تتواجد أسفل السيارة وأعلى الرفارف والكشافات ومجموعة العادم، حيث أن هذه من أكثر الأماكن التي تتجمع بها الاتساخات والطين وتكون عرضة لتكون الصدأ.



وكشف الخبير الألماني عن أفضل الطرق لإزالة الرطوبة من مقصورة السيارة، وهي وضع ورق الجرائد تحت سجاد السيارة لعدة أيام مع استبداله كل يوم، حتى تتم إزالة الرطوبة نهائياً.



كما قدم الخبير عدة نصائح هامة لتجهيز السيارة بعد الشتاء، ومنها تشحيم مفصلات الأبواب، وتغيير المساحات، وتنظيف الزجاج تماما من الداخل وإزالة الاتساخات وبقايا مواد التشحيم به، وتغيير فلتر المكيف وتهوية المقصورة، وتنظيف فرش السيارة الداخلي والجلد بمواد تنظيف متخصصة.