كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد سيارة مرسيدس AMG GT Black Series على حلبة نوربرجرنج قبل الكشف عنها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت سيارة مرسيدس AMG GT نجاحًا كبيرًا، وذلك أدى للكشف عن العديد من الفئات المختلفة، وأقوى هذه الفئات هي Black Series التي شوهدت أثناء اختبارها في حلبة نوربرجرنج الشهيرة.

وظهرت AMG GT Black Series بتصميم شرس في هيكلها الخارجي عبر الجناح الكبير في الخلف والصدام المميز في الأمام مع مخارج العادم الأربعة ومشتت الهواء الخلفي. هذه التعديلات الخارجية تكتمل مع محرك V8 ثنائي التيربو الجديد والمطور خصيصاً لها بقوة تتراوح حول 700 حصان. هذه القوة تجعل AMG GT Black Series موجهة بشكل مباشر لمنافسة بورش 911 GT2 RS التي تعتبر أحد أبرز سيارات الحلبات على الإطلاق.