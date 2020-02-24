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شركة بيجو تكشف النقاب عن سيارتها Landtrek الجديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيجو تكشف النقاب عن سيارتها Landtrek الجديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها Landtrek الجديدة من فئة موديلات البيك آب، والتي تعتمد على محركات تعمل بوقود البنزين أو الديزل.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة البيك آب الجديدة تمتاز بباقة من التجهيزات مستمدة من سيارات الركوب، كما تروج بيجو لسيارتها الجديدة، المتوافرة بكابينة فردية أو مزدوجة، من خلال راحة قيادة على نفس مستوى موديل الفئة المتوسطة 508، كما تتربع على لوحة القيادة شاشية لمسية قياس 10 بوصات.

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وتتوافر السيارة البيك آب الفرنسية بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي، ويستند نظام الدفع على محرك بنزين سعة 2.4 لتر بقوة 210 أحصنة وآخر ديزل سعة 1.9 لتر بقوة 150 حصانا، وأفادت شركة بيجو أن سيارتها تتمتع بحمل جر 3.5 طن، وحمل صافي 1.2 طن.

 

ومن ضمن التجهيزات المتطورة، التي تزخر بها سيارة البيك آب الجديدة، 6 وسائد هوائية و4 كاميرات والعديد من الأنظمة المساعدة، ولم تذكر بيجو أي تفاصيل حتى الآن عن سعر السيارة الجديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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