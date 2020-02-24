عدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية، مؤكدة أن الإلتزام بها يساهم في تسهيل الحركة المرورية وسلامة قائدي السيارات على الطريق.
وأوضحت الإدارة أن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة، وعدم إعطاء إشاراته الأولوية على الإشارات الضوئية، مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات المرورية رقم 4 البند 7، ويُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 500 و900 ريال.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق”.
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