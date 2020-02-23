كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية "هوندا"، عن الجيل الجيدد من السيارة الرياضية "سيفيك تايب أر"، والتي تحمل اسم "ليميتيد إديشن".
وخصصت السيارة للحلبات في السوق الأمريكية فقط، وسيتم إنتاج 600 نسخة فقط لتكون محدودةالإنتاج.
وتعتمد "هوندا"، على الكثير من الأساليب التي جعلت هذه السيارة مخصصة أكثر للحلبات وتكون أسرع قدر الإمكان وتخطف رقما قياسيا جديدا في تاريخها على حلبة"نوربورجرينج" في ألمانيا.
وقامت الشركة العالمية، باعتماد نوع إطارات جديد يستخدم في الحلبات لكي يكون أكثر تماسكا والتصاقا بالأرض.
كما تم تخفيف السيارة من أجزاء كثيرة وأهمها العجلات الأربع، "الجنوط"، من شركة "BBS" خفيفة الوزن.
وقامت "هوندا" أيضاً بإزالة مكيف الهواء والشاشة الوسطية ومساحات الزجاج الخلفي.
كانت هذه تفاصيل خبر يقتصر إنتاجها على 600 وحدة.. "هوندا" تطرح "سيفيك تايب أر" المخصصة للحلبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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