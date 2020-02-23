تعرف على شروط اصدار رخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافاً توضح فيه شروط إصدار رخصة قيادة (خصوصي)، وتشتمل الشروط على ما يلي: إتمام سن الـ 18.

أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها.

السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

اجتياز اختبار القيادة.

دفع الرسوم.

تسديد المخالفات، إن وجدت.

لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.

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