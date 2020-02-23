الكورونا تقضي على 92% من مبيعات السيارات بالصين!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن اتحاد سيارات الركوب في الصين عن الإنخفاض الكبير في مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في البلاد، مبيّناً أن الإنخفاض جاء بنسبة 92% في أول 16 يوماً من فبراير! وربما ستتراجع المبيعات خلال الشهر بأكمله بنحو 70%، لتسجل انخفاضاً بنسبة 40% خلال أول شهرين من 2020، بسبب فيروس الكورونا!
حيث سجّلت مبيعات سيارات الركوب في الصين 4,909 وحدة في أول 16 يوماً، وبهذا تكون قد انخفضت من 59 ألفاً و930 سيارة في نفس الفترة قبل عام، فقد فتح عدداً محدوداً جداً من الوكلاء أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير، وكانت لديهم حركة محدودة جدا أيضاً للعملاء.
ويقول السيد “سوي دونغ شو” أمين عام رابطة سيارات الركوب الصينية لصحيفة “بلومبرغ”: “لم يتوجه أحد تقريباً إلى معارض السيارات خلال الأسبوع الأول من الشهر حيث لزم معظم الناس منازلهم، وبدأت معارض السيارات تستأنف نشاطها تدريجياً في الأسبوع الثاني من الشهر، ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع خلال النصف الثاني من فبراير”.
بينما قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين لـ”رويترز” خلال الأسبوع الماضي: “إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية تراجعاً بأكثر من 10% في النصف الأول من العام بسبب وباء فيروس كورونا، ونحو 5% للعام بالكامل، بشرط أن يتم احتواء الوباء بشكل فعّال قبل أبريل/نيسان المقبل”.
وأخيراً، فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية عن محاولاتها الجادة لاستحداث المزيد من التدابير لدعم استهلاك السيارات، مواجهة بذلك قوة تأثير فيروس كورونا سلباً على أكبر سوق في العالم للسيارات.
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