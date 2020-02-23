فريق نيسان "e.dams" يحقق مراكز متقدمة في سباقات Formula E بـ"مكسيكو سيتي"

كتب: باسل الحلواني

نافس متسابق فريق نيسان e.dams، سيباستيان بويمين، بقوة في جولة سباقات Formula E والتي أقيمت في مدينة مكسيكو سيتي وتمكن من تحقيق المركز الثالث في السباق.

وكانت الجولة الرابعة من سباقات Formula E، والتي أقيمت في حلبة هيرمانوس رودريغيز بالمكسيك، قد شهدت الكثير من التنافس الشرس ما بين مختلف المتسابقين من أجل تحقيق أفضل المراكز، ونجح سيباستيان بويمين، والذي كان يقود السيارة رقم 23 في الاستفادة من تقنية Attack Mode بحكمة وذكاء مما جنبه التصادم مع أي سيارة أخرى

والوصول للمركز الثالث.

ونجح متسابق الفريق أوليفر رولاند، والذي كان يقود السيارة رقم 22، في دعم موقف فريق نيسان e.dams خلال الموسم 2019\2020 بتحقيق ستة نقاط في نفس السباق بوصوله لخط النهاية في المركز السابع ما بين 12 متسابق، حيث حصل الفريق على مجموع 21 نقطة.

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وشهدت جولة سباقات Formula E التي أقيمت في مكسيكو سيتي حضور جماهيري كبير من محبي رياضات السيارات في المكسيك، والذين ملأوا

حلبة هيرمانوس رودريغيز بالآلاف.

وقامت نيسان بعرض أخر ما توصلت إليها تقنياتNissan Intelligent Mobility، والتي أبدى الكثير من الجماهير إعجابهم الشديد بأخر التطورات التي توصلت إليها نيسان في هذا المجال.

وتشارك نيسان في بطولات سباقات السيارات الكهربائية كلياً من أجل عرض قوة وإمكانيات تقنيات Nissan Intelligent Mobility، و التي تعتبر أحدث التقنيات اتي تتبعها نيسان لجعل السيارات شريك أكثر استجابة وأفضل أداءً على الطريق.

وتشتهر نيسان حول العالم كأحد الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتطويرها، وكانت نيسان من أوائل الشركات التي أطلقت السيارة نيسان ليف، التي تعمل بالكهرباء على نحو تام وكامل وحصلت السيارة على ثقة الألاف من العملاء في شتى بقاع العالم.