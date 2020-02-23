حركة ترقيات بـ"المنصور للسيارات".. "الرفاعي" مديراً للشركة بالعراق و"عوض" مديراً للتسويق ومبيعات الملاكي والمستعملة

كتب: باسل الحلواني

أجرت شركة المنصور للسيارات حركة ترقيات جديدة داخل الشركة حيث تم ترقية زياد الرفاعي، من منصب مدير عام التسويق ومدير التخطيط، إلى منصب مدير عام شركة المنصور للسيارات بدولة العراق ، كما قامت الشركة بترقية مدحت عوض، مدير عام مبيعات السيارات الملاكي والمستعملة، ليصبح مديرا عاما لقطاع التسويق بجانب منصبه الحالي كمدير لمبيعات السيارات الملاكي والمستعملة في مصر.

وقالت "المنصور"، عبر بيان لها، إن حركة الترقيات الجديدة تعبر عن مدى اهتمام الإدارة العليا وقيادات "المنصور"، بدعم

الكفاءات داخل الشركة وتعزيز نجاحهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة محليا ودوليا من خبراتهم العريقة، حيث يملك كلا الطرفان خبرات واسعة في قطاع السيارات.

جدير بالذكر أن زياد الرفاعي، عمل نحو 14 عاما داخل شركة المنصور للسيارات، شغل خلالها منصب مدير عام التسويق واستراتيجيات التواصل، وحصل على عدد من الجوائز الخاصة بالحملات التي أطلقها وأشرف عليها.

"الرفاعي" حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية، في مجال

الصحافة والإعلام، و ماجستير في إدارة الأعمال MBA من جامعة ماستريخت لإدارة الأعمال في هولندا، وبرنامج SEP أو الإدارة لكبار الموظفين التنفيذيين من المعهد الهندي للإدارة بأحمد آباد.

وعلى الجانب الآخر فإن مدحت عوض، من أصحاب الخبرات الكبيرة في قطاع السيارات، حيث قضى ما يقرب من 15 عاما في مجال السيارات شغل من خلالها مناصب متنوعة في العديد من الدول .

وتتضمن مهام مدحت عوض، في شركة المنصور للسيارات، إدارة العمليات ومتابعة استراتيجيات المبيعات، جدير بالذكر أن مدحت عوض حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال بالإضافة إلى وبرنامج Senior Executives Program، أو الإدارة لكبار الموظفين التنفيذيين من المعهد الهندي للإدارة بأحمد آباد.

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